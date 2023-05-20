СМИ: четверо украинских диверсантов ранены при попытки проникнуть в Белгородскую область
20 мая 202313:29
При попытке проникнуть в Белгородскую область ранения получили четыре украинских диверсанта, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, потерпев неудачу, диверсанты вернулись обратно на территорию Харьковской области. Они направились в сторону села Граны, пишет СМИ.
Накануне беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде.
Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru