СМИ: четверо украинских диверсантов ранены при попытки проникнуть в Белгородскую область

При попытке проникнуть в Белгородскую область ранения получили четыре украинских диверсанта, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Гладков заявил об обстреле Архангельского в Белгородской области

По данным издания, потерпев неудачу, диверсанты вернулись обратно на территорию Харьковской области. Они направились в сторону села Граны, пишет СМИ.

Накануне беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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