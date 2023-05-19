Губернатор: беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде

По его словам, после столкновения с окном квартиры на седьмом этаже беспилотник рухнул на землю во дворе жилой многоэтажки.

Региональный глава уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент на месте инцидента работают оперативники и взрывотехники.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

