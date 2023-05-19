Губернатор: беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде
19 мая 202315:43
Дрон врезался в окно квартиры в Белгороде, сообщил региональный губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, после столкновения с окном квартиры на седьмом этаже беспилотник рухнул на землю во дворе жилой многоэтажки.
Региональный глава уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент на месте инцидента работают оперативники и взрывотехники.
Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru