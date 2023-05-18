ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
18 мая 202322:44
Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Поврежден автомобиль, во дворах обнаружены остатки снарядов.
«Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат», - написал Гладков.
В МЧС опровергли информацию о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область. В ведомстве заявили, что подобные сообщения призваны посеять панику среди населения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru