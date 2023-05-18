ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В МЧС опровергли данные об эвакуации населения в Белгороде

Пострадавших нет. Поврежден автомобиль, во дворах обнаружены остатки снарядов.

«Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат», - написал Гладков.

В МЧС опровергли информацию о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область. В ведомстве заявили, что подобные сообщения призваны посеять панику среди населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгородВСУ

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