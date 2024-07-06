Над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов ВСУ

Восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

Ведомство отчиталось, что минувшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в министерстве.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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