Над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов ВСУ
6 июля 202407:32
Восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
Ведомство отчиталось, что минувшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в министерстве.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru