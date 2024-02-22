СМИ: Бойца СВО не впустили в клуб из-за появления в военной форме
Военнослужащего, вернувшегося в отпуск из зоны проведения спецоперации России на Украине, не впустили в два клуба Нижнего Новгорода. Об этом сообщил YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».
Отмечается, что причиной инцидента стало появление военного в камуфляже, поскольку он направился в заведение сразу после встречи на вокзале с друзьями и женой и не успел переодеться.
В первом заведении мужчину отказались пропустить, мотивируя свое решение распоряжением администрации. В соседний клуб военному в форме также пройти не разрешили, причем выпроводили его в грубой форме. «Ну если ты не понимаешь, пойдем за угол, мы тебе объясним», — процитировал военнослужащий сотрудников клуба.
Участник СВО добавил, что гордится своей формой и не собирается ее снимать. Он подчеркнул, что у охранников клубов нет оснований запрещать посетителям находиться внутри заведений в военной форме.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru