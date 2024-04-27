Сенатор Цеков отказался от идеи объединения Белоруссии и Калининградской области
Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков отказался от идеи внесения предложений по объединению Калининградской области и Белоруссии, передает «Коммерсант».
Ранее Цеков заявил заявлял «РИА Новости», что провокации НАТО по отношению к Белоруссии приведут к ответу Минска и Москвы. Кроме того, сенатор предположил, что Белоруссия могла бы объединиться с Калининградской областью в один субъект. После высказываний Цекова ряд Telegram-каналов сообщили о том, что сенатор якобы готовит предложение по объединению республики с российским регионом.
В беседе с газетой «Коммерсант» Цеков опроверг эту информацию, подчеркнув самостоятельность и независимость Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru