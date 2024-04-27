Сенатор Цеков отказался от идеи объединения Белоруссии и Калининградской области

Ранее Цеков заявил заявлял «РИА Новости», что провокации НАТО по отношению к Белоруссии приведут к ответу Минска и Москвы. Кроме того, сенатор предположил, что Белоруссия могла бы объединиться с Калининградской областью в один субъект. После высказываний Цекова ряд Telegram-каналов сообщили о том, что сенатор якобы готовит предложение по объединению республики с российским регионом.

В беседе с газетой «Коммерсант» Цеков опроверг эту информацию, подчеркнув самостоятельность и независимость Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе, отмечает «Радиоточка НСН».

