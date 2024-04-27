В РФ продлили требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров
Правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщает «Коммерсант».
Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. При этом срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.
Требование касается 43 групп компаний, работающих в энергетике, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.
Ранее экономист Евгений Надоршин спрогнозировал продление обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru