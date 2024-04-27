В РФ продлили требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

Правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщает «Коммерсант».

Bloomberg: власти могут бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки

Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. При этом срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.

Требование касается 43 групп компаний, работающих в энергетике, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Ранее экономист Евгений Надоршин спрогнозировал продление обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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