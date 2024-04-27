Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине
Благодаря слаженным действиям российских военных группировки «Юг» на этой неделе удалось освободить сёла Новомихайловку и Богдановку и продвинутся вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
В военном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю нанесли поражение живой силе и технике 16 бригад Вооруженных сил Украины.
За прошедшие 7 дней также было нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам энергетики Украины, военным заводам, средствам ПВО, арсеналам и базам горючего.
Ранее на Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru