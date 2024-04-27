Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

В военном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю нанесли поражение живой силе и технике 16 бригад Вооруженных сил Украины.

За прошедшие 7 дней также было нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам энергетики Украины, военным заводам, средствам ПВО, арсеналам и базам горючего.

Ранее на Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

