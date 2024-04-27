В Белоруссии обвинили Литву и Латвию в попытках вербовать россиян и белорусов
Спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать на границе граждан Белоруссии и России. Об этом заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов, передает БЕЛТА.
По словам главы Госпогранкомитета, в пунктах пропуска со стороны прибалтийских государств ужесточили контрольные мероприятия в отношении россиян и белорусов.
«Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — указал Молостов.
По его словам, в целом обстановка на границе с Польшей и странами Балтии развивается под влиянием военных угроз, в частности, увеличивается военная группировка НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru