В Белоруссии обвинили Литву и Латвию в попытках вербовать россиян и белорусов

Спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать на границе граждан Белоруссии и России. Об этом заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов, передает БЕЛТА.

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По словам главы Госпогранкомитета, в пунктах пропуска со стороны прибалтийских государств ужесточили контрольные мероприятия в отношении россиян и белорусов.

«Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — указал Молостов.

По его словам, в целом обстановка на границе с Польшей и странами Балтии развивается под влиянием военных угроз, в частности, увеличивается военная группировка НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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