В РПЦ рассказали об отказе от попыток к пасхальному перемирию на Украине

Русская православная церковь не предпринимает попыток к установлению перемирия на Украине в том числе на время праздника Пасхи из-за их бессмысленности и непонимания со стороны Киева. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС.

Как напомнил Кипшидзе, в начале прошлого года РПЦ выступала с призывом к рождественскому перемирию, однако инициатива не встретила понимания со стороны Киева.

«И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — поделился замглавы Синодального отдела.

Кипшидзе подчеркнул, что такие предложения «как минимум не актуальны», если нет понимания оппонента и не наблюдается «признаков его появления».

Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский допустил, что Украина осознает патовость текущей ситуации и начинает готовить свое общество к возможным решениям, в том числе к переговорам о перемирии.

