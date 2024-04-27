В Эстонии обозначили условие для отправки военнослужащих на Украину
27 апреля 202415:59
Для отправки эстонских военных на Украину необходимо соответствующее решение парламента. Об этом заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас, сообщил Telegram-канал Baltnews.
Она напомнила, что пока Таллин помогает оружием Киеву. Также премьер-министр Эстонии подчеркнула, что мобилизацию в стране объявят лишь в случае агрессии против Эстонии либо угрозы таковой.
Ранее Каллас призвала расширить антироссийские санкции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru