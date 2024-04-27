Депутат Журавлев допустил «новый набор» бойцов ради ротации мобилизованных

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — указал Журавлев.

По мнению депутата, механизм следует продумать, чтобы меры не отразились на боеспособности подразделений. Как отметил Журавлев, необходима «постепенная ротация, а при необходимости и новый набор». В то же время парламентарий указал, что «довольно большое» количество мобилизованных не хочет возвращаться с фронта, пока силы РФ не победят, и таких бойцов не нужно включать в ротацию.

Как напомнил Журавлев, с начала текущего года на службу по контракту в Вооруженные силы поступило рекордное число военных — более 100 тысяч человек. Депутат объяснил это беспрецедентными условиями службы и высоким уровнем довольствия, «обещано платить по 329 тысяч в месяц». При этом Журавлев призвал не путать идущих на контрактную службу самостоятельно и добровольцев, которые отправляются «по велению сердца защищать Донбасс».

«Контрактники... могут и в зону боевых действий не попасть — куда уж командование отправит. И мотивировка у этих... групп все-таки слишком разная», — заключил депутат.

