Сотрудники МЧС попали под обстрел украинских войск в Каховке

Сотрудники МЧС России попали под обстрел со стороны украинских войск в Каховке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Каховского округа Павел Филипчук.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

Он отметил,что сотрудники МЧС намеревались помочь местным жителям, получившим ранения при предыдущем обстреле ВСУ, в ходе которого пострадали два человека, один получил ранения, несовместимые с жизнью. При последующем обстреле был ранен один сотрудник МЧС.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников возникли возгорания на гражданских топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУОбстрелМЧС РФ

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