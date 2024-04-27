Сотрудники МЧС попали под обстрел украинских войск в Каховке

Он отметил,что сотрудники МЧС намеревались помочь местным жителям, получившим ранения при предыдущем обстреле ВСУ, в ходе которого пострадали два человека, один получил ранения, несовместимые с жизнью. При последующем обстреле был ранен один сотрудник МЧС.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников возникли возгорания на гражданских топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области.

