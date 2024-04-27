Сотрудники МЧС попали под обстрел украинских войск в Каховке
Сотрудники МЧС России попали под обстрел со стороны украинских войск в Каховке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Каховского округа Павел Филипчук.
Он отметил,что сотрудники МЧС намеревались помочь местным жителям, получившим ранения при предыдущем обстреле ВСУ, в ходе которого пострадали два человека, один получил ранения, несовместимые с жизнью. При последующем обстреле был ранен один сотрудник МЧС.
Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников возникли возгорания на гражданских топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru