Останина предложила дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария.

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Останина попросила Колокольцева высказать позицию относительно инициативы. Наличие инвалидности и наград участника СВО не имеет значения, говорится в документе.

Предлагается дополнить статью 336 УК «Оскорбление военнослужащего». Согласно инициативе, в качестве наказания может применяться штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и исправительные работы на срок до года.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту избиения тремя иностранцами участника спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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