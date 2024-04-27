«НАШЕ Радио» зазвучит в Саранске на частоте 88,0 FM
С 1 мая «НАШЕ Радио» начнет вещать в Саранске. Более 300 тысяч жителей столицы Мордовии смогут услышать радиостанцию не только через интернет-вещание, но и на частоте 88,0 FM.
На сегодняшний день НАШЕ РАДИО доступно в 206* странах мира с охватом более 1600 городов и населенных пунктов. Ее еженедельная аудитория составляет почти 9,5** миллиона слушателей абсолютно разных возрастов.
«НАШЕ Радио» также доступно в интернете на сайте nashe.ru, где ежедневно публикуются уникальный контент с прямыми эфирами, различные подкасты, акции, конкурсы, афиши, интервью с музыкантами и другие новости. Одну из ведущих радиостанций России в интернете ежемесячно слушают более десяти миллионов человек
Ранее «НАШЕ Радио» зазвучало в Липецке на частоте 91,7 FM, Белореченске (105,9 FM) и Кропоткине (91,9 FM).
* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Июль – Декабрь 2023 (+Zodiac), 12+
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