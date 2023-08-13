В Забайкалье сдался третий обвиняемый в избиении участника СВО

Его поиск вел весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району. Также велась работа с местными жителями и родственниками злоумышленника.

13 августа 43-летний мужчина сам явился в отдел полиции, где был задержан. В ближайшее время обвиняемый будет передан следственным органам.

Ранее избитый участник спецоперации выступил с видеообращением из больницы, призвав не устраивать самосуда над напавшими на него.

5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое злоумышленников спровоцировали конфликт с двумя участниками спецоперации, сорвав награды и повредив автомобиль.

Спустя два дня депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали заводить уголовное дело после жалобы избитого.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Гурулев прокомментировал избиение в Забайкалье инвалида, участвовавшего в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

