В Забайкалье сдался третий обвиняемый в избиении участника СВО
В Забайкалье третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался правоохранительным органам, сообщает региональное УМВД.
Его поиск вел весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району. Также велась работа с местными жителями и родственниками злоумышленника.
13 августа 43-летний мужчина сам явился в отдел полиции, где был задержан. В ближайшее время обвиняемый будет передан следственным органам.
Ранее избитый участник спецоперации выступил с видеообращением из больницы, призвав не устраивать самосуда над напавшими на него.
5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое злоумышленников спровоцировали конфликт с двумя участниками спецоперации, сорвав награды и повредив автомобиль.
Спустя два дня депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали заводить уголовное дело после жалобы избитого.
Кроме того, депутат Госдумы Андрей Гурулев прокомментировал избиение в Забайкалье инвалида, участвовавшего в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru