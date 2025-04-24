Беспилотники атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, удар был нанесен с использованием дрона типа «Баба Яга». В результате атаки в здании начался пожар, к тушению которого привлекли сотрудников МЧС и местных жителей.
Храм Новый Иерусалим расположен в селе Головчино Белгородской области и является действующим православным приходом. Здание церкви построено в традиционном стиле с элементами деревянного зодчества и носит символическое название, отсылающее к библейскому городу.
Храм служит центром духовной жизни местного сообщества, здесь регулярно проходят богослужения, крестные ходы и религиозные праздники, передает «Радиоточка НСН».
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