СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Новошахтинске

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области

Там случился пожар из-за упавших осколков. Также беспилотники летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске, по ним работает российская система ПВО.

В регионе уничтожено минимум девять целей. Также из-за осколков возгорание началось на территории частного дома Ростове.

Ранее два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Украинская АрмияПВОВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры