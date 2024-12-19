СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Новошахтинске

Там случился пожар из-за упавших осколков. Также беспилотники летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске, по ним работает российская система ПВО.

В регионе уничтожено минимум девять целей. Также из-за осколков возгорание началось на территории частного дома Ростове.

Ранее два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

