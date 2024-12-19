СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Новошахтинске
19 декабря 202402:09
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Там случился пожар из-за упавших осколков. Также беспилотники летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске, по ним работает российская система ПВО.
В регионе уничтожено минимум девять целей. Также из-за осколков возгорание началось на территории частного дома Ростове.
Ранее два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru