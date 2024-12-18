Два БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет
Над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru