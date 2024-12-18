Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области

Губернатор отметил, что у пострадавшего мужчины диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и закрытая черепно-мозговая травма. Транспортное средство также получило повреждения. Водителя госпитализировали в медучреждение в областном центре.

Кроме того, FPV-дрон повредил кровлю частного дома в населенном пункте Новая Таволжанка, добавил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата над Воронежской областью.

