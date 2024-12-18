Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области
Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю с водителем в населенном пункте Муром (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что у пострадавшего мужчины диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и закрытая черепно-мозговая травма. Транспортное средство также получило повреждения. Водителя госпитализировали в медучреждение в областном центре.
Кроме того, FPV-дрон повредил кровлю частного дома в населенном пункте Новая Таволжанка, добавил Гладков.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата над Воронежской областью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru