Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области

Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю с водителем в населенном пункте Муром (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор отметил, что у пострадавшего мужчины диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и закрытая черепно-мозговая травма. Транспортное средство также получило повреждения. Водителя госпитализировали в медучреждение в областном центре.

Кроме того, FPV-дрон повредил кровлю частного дома в населенном пункте Новая Таволжанка, добавил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата над Воронежской областью.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ПроисшествияГубернаторБелгородская областьВСУБеспилотники

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