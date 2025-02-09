Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ

По данным Гладкова, в селе Белянка Шебекинского городского округа беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина — его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Параллельно в посёлке Уразово Валуйского округа другой БПЛА нанёс удар по гражданской инфраструктуре: повреждены два припаркованных автомобиля и витрина местного магазина. Как подчеркнул глава региона, третий беспилотник был направлен на коммерческий объект.

6 февраля Гладков сообщил, что три человека погибли в результате атаки беспилотника в районе села Логачевка Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».

