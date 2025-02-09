Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, в селе Белянка Шебекинского городского округа беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина — его госпитализировали в областную клиническую больницу.
Параллельно в посёлке Уразово Валуйского округа другой БПЛА нанёс удар по гражданской инфраструктуре: повреждены два припаркованных автомобиля и витрина местного магазина. Как подчеркнул глава региона, третий беспилотник был направлен на коммерческий объект.
6 февраля Гладков сообщил, что три человека погибли в результате атаки беспилотника в районе села Логачевка Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru