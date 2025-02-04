ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских беспилотников и управляемую противокорабельную ракету большой дальности «Нептун». Об этом заявили в Минобороны.

Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Курской областью

«В течение суток сбиты управляемая ракета... "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в сводке ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, военные сбили 68 украинских БПЛА самолетного типа.

Ночью 4 февраля над акваторией Азовского моря уничтожили ракету большой дальности ВСУ «Нептун».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РакетаБеспилотникиПВОМинобороны

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