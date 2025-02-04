ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»
4 февраля 202512:56
Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских беспилотников и управляемую противокорабельную ракету большой дальности «Нептун». Об этом заявили в Минобороны.
«В течение суток сбиты управляемая ракета... "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в сводке ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, военные сбили 68 украинских БПЛА самолетного типа.
Ночью 4 февраля над акваторией Азовского моря уничтожили ракету большой дальности ВСУ «Нептун».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru