ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»

Количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть Жильцов ЖК «Алые паруса» известили о продолжении следствия в здании Спасатели обезвредили под Можайском снаряд времен Великой Отечественной войны На северо-востоке Москве дворник нашел в мусорном контейнере двух красноухих черепах Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в январе установил рекорд по посещаемости за семь лет работы