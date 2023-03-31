СМИ: беспилотник найден недалеко от аэродрома Кубинка под Москвой

Дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесополосе неподалеку от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, дрон был обнаружен утром в пятницу, 31 марта, в лесополосе рядом с деревней Полушкино. Взрывного устройства в беспилотнике не было.

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Специалисты сейчас устанавливают владельца беспилотного летательного аппарата.

В ночь на пятницу украинские войска попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Он был сбит российскими средствами противовоздушной обороны, передает НСН.

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