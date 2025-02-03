СМИ: Атакующие Волгоград беспилотники летят на чрезмерно низкой высоте

По словам очевидцев, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди. Беспилотники летят на чрезмерно низкой высоте — примерно в 300 метрах над крышами домов.

Несколько бригад скорой помощи едут в посёлок Кирова. В Красноармейском и Советском районах города по-прежнему нет электричества.

Ранее стало известно, что БПЛА могли направляться в сторону военного городка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

