СМИ: Атакующие Волгоград беспилотники летят на чрезмерно низкой высоте
3 февраля 202502:31
Около 50 взрывов насчитали жители Волгограда в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди. Беспилотники летят на чрезмерно низкой высоте — примерно в 300 метрах над крышами домов.
Несколько бригад скорой помощи едут в посёлок Кирова. В Красноармейском и Советском районах города по-прежнему нет электричества.
Ранее стало известно, что БПЛА могли направляться в сторону военного городка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова напомнила Зеленскому об анекдоте про моль
- СМИ: Атакующие Волгоград беспилотники летят на чрезмерно низкой высоте
- ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками
- И.о. президента Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара по Судже
- «Встанут у ноги хозяина». Путин рассказал об отношениях Трампа с Европой
- Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия
- Рубио: Трамп не желает сохранения статус-кво по Панамскому каналу из-за КНР
- Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже
- Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Индию
- Пассажиры рейса Хьюстон-Нью-Йорк эвакуированы после возгорания самолета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru