Выставка «С места событий» открылась в Орловском краеведческом музее

Отмечается, что в числе авторов работ — опытные журналисты, много лет работающих в условиях сжатых сроков и постоянно меняющейся информационной повестки. Например, это член Союза фотохудожников Москвы Алексей Белкин из NEWS.ru. Он в профессии уже более 15 лет и не раз побеждал в конкурсах.

Также на выставке можно увидеть работы Антона Великжанина из ИД «Коммерсантъ» и спецкора МИА «Россия сегодня» Евгения Биятова. Кроме того, участие принимают представители МИЦ «Известия»: преподаватель журфака МГУ Павел Волков и неоднократный призёр профессиональных конкурсов Эдуард Корниенко.

Ранее в Москве открылась первая выставка-продажа скелетов динозавров «Реликтум: следы времени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».