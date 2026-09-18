Выставка «С места событий» открылась в Орловском краеведческом музее
Выставка фотографий «С места событий», на которой представлены работы известных фотокорреспондентов, открылась в Орловском краеведческом музее. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что в числе авторов работ — опытные журналисты, много лет работающих в условиях сжатых сроков и постоянно меняющейся информационной повестки. Например, это член Союза фотохудожников Москвы Алексей Белкин из NEWS.ru. Он в профессии уже более 15 лет и не раз побеждал в конкурсах.
Также на выставке можно увидеть работы Антона Великжанина из ИД «Коммерсантъ» и спецкора МИА «Россия сегодня» Евгения Биятова. Кроме того, участие принимают представители МИЦ «Известия»: преподаватель журфака МГУ Павел Волков и неоднократный призёр профессиональных конкурсов Эдуард Корниенко.
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