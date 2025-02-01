Над территорией России уничтожили девять беспилотников ВСУ

Девять украинских беспилотников сбили минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Ведомство уточнило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Саратовской.

Кроме того, огневые средства Черноморского Флота ликвидировали в северо-западной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Морской дрон следовал в направлении Крыма.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили семь беспилотников.

