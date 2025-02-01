Над территорией России уничтожили девять беспилотников ВСУ
1 февраля 202507:27
Девять украинских беспилотников сбили минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Ведомство уточнило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Саратовской.
Кроме того, огневые средства Черноморского Флота ликвидировали в северо-западной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Морской дрон следовал в направлении Крыма.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили семь беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru