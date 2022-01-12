СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве
Актер Алексей Герилович обнаружен мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, 48-летний артист не выходил на связь несколько дней. Позже друг Гериловича приехал к нему домой и нашел тело актера на кухне.
«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — отмечается в сообщении.
В свою очередь, Пятый канал сообщает, что рядом с телом актера были обнаружены часть ремня и пакет с лекарствами. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.
Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Актер — выпускник Белорусской государственной академии искусств и Школы актерского мастерства Юрия Грымова. Герилович начал сниматься в кино и телесериалах в нулевые, зрителю он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Универ», «Интерны», «Домашний арест».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру
- Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году
- «Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы
- Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане
- В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного
- На Украине мужчина сделал тату с лицом Порошенко на ягодицах
- Новак назвал уровень газификации России по итогам 2021 года
- Кабмин к концу недели представит новые меры борьбы с «омикроном»
- СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве
- Предполагаемый убийца депутата задержан в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru