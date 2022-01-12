СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве

По данным СМИ, 48-летний артист не выходил на связь несколько дней. Позже друг Гериловича приехал к нему домой и нашел тело актера на кухне.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, Пятый канал сообщает, что рядом с телом актера были обнаружены часть ремня и пакет с лекарствами. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Актер — выпускник Белорусской государственной академии искусств и Школы актерского мастерства Юрия Грымова. Герилович начал сниматься в кино и телесериалах в нулевые, зрителю он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Универ», «Интерны», «Домашний арест».

