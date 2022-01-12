На 47 году жизни скончался ведущий Михаил Зеленский

По его словам, смерть наступила скоропостижно.

Зеленский с 1997 года по 1999 год работал в Москве на «Радио России - Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Однако свою карьеру радиоведущего он начал в Хабаровске на «Радио А» в студенческие годы.

После переезда в Москву Зеленский в 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия». Позже он стал ведущим программы «Вести-Москва» и ведущим телеканала «Россия-24».

