На 47 году жизни скончался ведущий Михаил Зеленский

Известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер на 47 году жизни, написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия - Культура» Александр Ефимович.

Телеведущий Михаил Зеленский рассказал об удобствах электронного голосования

По его словам, смерть наступила скоропостижно.

Зеленский с 1997 года по 1999 год работал в Москве на «Радио России - Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Однако свою карьеру радиоведущего он начал в Хабаровске на «Радио А» в студенческие годы.

После переезда в Москву Зеленский в 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия». Позже он стал ведущим программы «Вести-Москва» и ведущим телеканала «Россия-24».

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ФОТО: pixabay.com
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