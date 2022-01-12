На 47 году жизни скончался ведущий Михаил Зеленский
Известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер на 47 году жизни, написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия - Культура» Александр Ефимович.
По его словам, смерть наступила скоропостижно.
Зеленский с 1997 года по 1999 год работал в Москве на «Радио России - Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Однако свою карьеру радиоведущего он начал в Хабаровске на «Радио А» в студенческие годы.
После переезда в Москву Зеленский в 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия». Позже он стал ведущим программы «Вести-Москва» и ведущим телеканала «Россия-24».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Байдену доложили о ходе переговоров с РФ в Европе
- Врач рассказал, почему вредно «залипать» в телефоне перед сном
- Американские спецслужбы рассказали, как дать отпор русским хакерам
- На 47 году жизни скончался ведущий Михаил Зеленский
- ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID
- Самолет S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за непогоды
- В Москве впервые выдан «паспорт негражданина»
- В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма
- «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города
- Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru