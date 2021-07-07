Смертельный цейтнот. Что привело к трагедии Ан-26 на Камчатке

Он отметил, что Ан-26 – самолет довольно старой модификации, и в нем нет возможности автоматической посадки при любых условиях. Однако если ошибка при посадке самолета и имела место, то она не была совершена из-за недостаточного «налета» пилотами. В компании «Камчатское авиапредприятие» сообщили, что экипаж самолета был опытным. Скорее, можно говорить о том, что сам самолет уже подходил к концу своего срока службы. Как сообщают все в той же компании, Ан-26, на котором производился рейс в Палану, эксплуатировался с 1982 года, а его сертификат летной годности истекал примерно через месяц. Впрочем, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг версию, что трагедия произошла из-за неисправности самолета.

«Это самолет прекрасный. Только то, что его выпустили в количестве 1440 штук, говорит само за себя - плохие самолеты в таком количестве не выпускаются. И он до сих пор успешно эксплуатируется и в военной авиации, и в гражданской. Да, у него истекает срок эксплуатации в августе, но сейчас только июль на дворе. Он прошел все технические обслуживания. Если были бы замечания, он бы не взлетел. Все шло хорошо до того, пока самолет не начал заходить на посадку. Это уже наводит на размышления, что техника здесь ни при чем – она как была хорошей, так ей и осталась», - пояснил Смирнов.

По мнению специалиста, основных вариантов неудачного захода на посадку два: это метеоусловия (эту версию косвенно подтвердили в Росавиации: там заявили, что неудачная посадка, предположительно, произошла из-за плохой видимости) и «клевок» самолета при выпуске закрылок. Дело в том, что Ан-26 имеет одну важную особенность конструкции, которая, как утверждает Смирнов, уже неоднократно приводила к катастрофам.

«Я один из первых осваивал в стране этот самолет в 60-е годы прошлого столетия и могу сказать, что дело в конструкции самолета, в конструкции хвостового оперения. Это так называемый клевок самолета. Когда происходит заход на посадку в условиях обледенения, и выпускаются закрылки, из-за скоса потоков при выпуске закрылок на крыле происходит исчезновение подъемной уравновешивающей силы стабилизатора и самолет клюет, и, что называется, ныряет», - объяснил эксперт.