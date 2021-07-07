Смертельный цейтнот. Что привело к трагедии Ан-26 на Камчатке
Пока не названа официальная версия причины катастрофы, эксперты называют свои варианты: от «человеческого фактора» до несовершенства конструкции самолета.
Официальная версия крушения самолета Ан-26 с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану пока не названа. Скорее всего, так будет вплоть до расшифровки «черных ящиков» и проведения всех положенных экспертиз. Тем не менее, имеющиеся данные уже позволяют судить о наиболее вероятных причинах трагедии.
6 июля примерно в 14 часов по местному времени связь с самолетом пропала. Диспетчер до этого не получил ни одного сообщения о проблемах на борту. Тревожная связь не была включена. По какой причине команда самолета не связалась с наземными службами, пока неясно, однако заслуженный летчик России Магомед Толбоев в эфире радиостанции «Говорит Москва» предположил, что этот факт косвенно говорит о вине пилотов.
«Что они сделали? Я не знаю. Это просто называется «человеческий фактор». Если технически, они [должны] доложить немедленно. Есть закон, если на борту что-то случилось — немедленно доложить. Если экипаж молчит — значит, виноват», — заявил он.
Первые обломки самолета нашли примерно в четырех километрах от аэропорта. Это дало основания полагать, что крушение произошло во время посадки. На посадочном курсе надо выполнять очень много действий: выпустить закрылки, шасси, следить за оборотами двигателя – это требует очень большой концентрации внимания, рассказал зам главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов «Комсомольской правде».
«И если возникают даже небольшие внештатные ситуации, отказики, то дефицит времени возрастает в разы - и в этом случае летчик из-за цейтнота может допустить какое-то неправильное действие», - пояснил Попов.
Он отметил, что Ан-26 – самолет довольно старой модификации, и в нем нет возможности автоматической посадки при любых условиях. Однако если ошибка при посадке самолета и имела место, то она не была совершена из-за недостаточного «налета» пилотами. В компании «Камчатское авиапредприятие» сообщили, что экипаж самолета был опытным. Скорее, можно говорить о том, что сам самолет уже подходил к концу своего срока службы. Как сообщают все в той же компании, Ан-26, на котором производился рейс в Палану, эксплуатировался с 1982 года, а его сертификат летной годности истекал примерно через месяц. Впрочем, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг версию, что трагедия произошла из-за неисправности самолета.
«Это самолет прекрасный. Только то, что его выпустили в количестве 1440 штук, говорит само за себя - плохие самолеты в таком количестве не выпускаются. И он до сих пор успешно эксплуатируется и в военной авиации, и в гражданской. Да, у него истекает срок эксплуатации в августе, но сейчас только июль на дворе. Он прошел все технические обслуживания. Если были бы замечания, он бы не взлетел. Все шло хорошо до того, пока самолет не начал заходить на посадку. Это уже наводит на размышления, что техника здесь ни при чем – она как была хорошей, так ей и осталась», - пояснил Смирнов.
По мнению специалиста, основных вариантов неудачного захода на посадку два: это метеоусловия (эту версию косвенно подтвердили в Росавиации: там заявили, что неудачная посадка, предположительно, произошла из-за плохой видимости) и «клевок» самолета при выпуске закрылок. Дело в том, что Ан-26 имеет одну важную особенность конструкции, которая, как утверждает Смирнов, уже неоднократно приводила к катастрофам.
«Я один из первых осваивал в стране этот самолет в 60-е годы прошлого столетия и могу сказать, что дело в конструкции самолета, в конструкции хвостового оперения. Это так называемый клевок самолета. Когда происходит заход на посадку в условиях обледенения, и выпускаются закрылки, из-за скоса потоков при выпуске закрылок на крыле происходит исчезновение подъемной уравновешивающей силы стабилизатора и самолет клюет, и, что называется, ныряет», - объяснил эксперт.
В Следственном комитете России сообщили, что рассматривают три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности и неблагоприятные погодные условия.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Кроме того, проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, все 28 человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Официального подтверждения этому нет.
В Камчатском крае из-за крушения Ан-26 объявлен трехдневный траур.
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