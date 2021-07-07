Опознан один из погибших при падении самолета на Камчатке
7 июля 202106:43
Опознан первый погибший при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщает «РЕН ТВ».
Это Артема Т., 2004 года рождения.
Всего из воды удалось извлечь шесть тел жертв авиакатастрофы.
Как сообщалось, на Камчатке найдены тела шести пассажиров. Их начали доставать из воды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru