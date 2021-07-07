Опознан один из погибших при падении самолета на Камчатке

Опознан первый погибший при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщает «РЕН ТВ».

РИА Новости: найдены тела шести погибших пассажиров разбившегося на Камчатке Ан-26

Это Артема Т., 2004 года рождения.

Всего из воды удалось извлечь шесть тел жертв авиакатастрофы.

Как сообщалось, на Камчатке найдены тела шести пассажиров. Их начали доставать из воды.

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ТЕГИ:КрушениеСамолетКамчатка
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