Опубликованы первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Как заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан первого ранга Николай Воскресенский, уже обнаружены две части Ан-26: одна находится в море, в четырех километрах от берега, другая - фрагмент фюзеляжа - находится на склоне сопки Пятибратка.

Самолёт Ан-26 совершал рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана, но потерпел крушение. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее заслуженный летчик СССР Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможные причины катастрофы Ан-26 на Камчатке.

