Опубликованы первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-26. Судя по фотографии, опубликованной «Известиями», самолет врезался в скалу. Об этом говорит черное пятно на ее склоне.

«Нырок» в море? Заслуженный летчик назвал причины катастрофы Ан-26 на Камчатке

Как заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан первого ранга Николай Воскресенский, уже обнаружены две части Ан-26: одна находится в море, в четырех километрах от берега, другая - фрагмент фюзеляжа - находится на склоне сопки Пятибратка.

Самолёт Ан-26 совершал рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана, но потерпел крушение. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее заслуженный летчик СССР Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможные причины катастрофы Ан-26 на Камчатке.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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