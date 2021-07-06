«Нырок» в море? Заслуженный летчик назвал причины катастрофы Ан-26 на Камчатке
Основных вариантов неудачного захода на посадку два: метеоусловия и «клевок» самолета при выпуске закрылок, рассказал заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой, сообщило правительство региона. Экипаж не успел даже переключиться на тревожную связь, это может говорить о том, что произошло столкновение, рассказал бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Произошло нечто мгновенное, что не позволило экипажу сообщить о случившемся. Никакой тревожной связи со стороны экипажа не было. Никакой! Подчеркиваю. Все шло в штатном режиме. Произошло мгновенно. Если это столкновение, то оно происходит мгновенно. И мгновенная гибель всех», - отметил собеседник НСН.
Смирнов также рассказал о возможных причинах катастрофы.
«Поскольку связь с самолетом пропала при заходе на посадку, это говорит о том, что могло случиться столкновение с препятствием в условиях захода на посадку в плохих метеоусловиях, предположим, в облаках. Поблизости там, около аэродрома при заходе на посадку есть дорожки. Они небольшие, но достаточные, чтобы с ними столкнуться и потерпеть катастрофу. Кроме того, этот самолет обладает одним качеством, которое периодически приводило к катастрофам. Я один из первых осваивал в стране этот самолет в 60-е годы прошлого столетия и могу сказать, что дело в конструкции самолета, в конструкции хвостового оперения. Это так называемый клевок самолета. Когда происходит заход на посадку в условиях обледенения, и выпускаются закрылки, из-за скоса потоков при выпуске закрылок на крыле происходит исчезновение подъемной уравновешивающей силы стабилизатора и самолет «клюет», что называется, «ныряет». Еще я не знаю, с какой стороны заходил самолет на посадку. Если с моря, то вполне вероятно, что самолет «нырнул» в море из-за этого клевка, потому что Палана расположена прямо на берегу Охотского моря», - предположил заслуженный пилот.
При этом он отверг вариант, при котором трагедия произошла из-за неисправности самолета. Ан-26, на котором производился рейс, эксплуатировался с 1982 года. Сертификат летной годности истекает в августе 2021 года.
«Это самолет прекрасный. Только то, что его выпустили в количестве 1440 штук, говорит само за себя - плохие самолеты в таком количестве не выпускаются. И он до сих пор успешно эксплуатируется и в военной авиации, и в гражданской. Да, у него истекает срок эксплуатации в августе, но сейчас только июль на дворе. Он прошел все технические обслуживания. Если были бы замечания, он бы не взлетел. Все шло хорошо до того, пока самолет не начал заходить на посадку. Это уже наводит на размышления, что техника здесь ни при чем – она как была хорошей, так ей и осталась», - пояснил Смирнов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать комиссию для выяснения обстоятельств исчезновения Ан-26.
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