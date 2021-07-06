«Нырок» в море? Заслуженный летчик назвал причины катастрофы Ан-26 на Камчатке

«Произошло нечто мгновенное, что не позволило экипажу сообщить о случившемся. Никакой тревожной связи со стороны экипажа не было. Никакой! Подчеркиваю. Все шло в штатном режиме. Произошло мгновенно. Если это столкновение, то оно происходит мгновенно. И мгновенная гибель всех», - отметил собеседник НСН.

Смирнов также рассказал о возможных причинах катастрофы.

«Поскольку связь с самолетом пропала при заходе на посадку, это говорит о том, что могло случиться столкновение с препятствием в условиях захода на посадку в плохих метеоусловиях, предположим, в облаках. Поблизости там, около аэродрома при заходе на посадку есть дорожки. Они небольшие, но достаточные, чтобы с ними столкнуться и потерпеть катастрофу. Кроме того, этот самолет обладает одним качеством, которое периодически приводило к катастрофам. Я один из первых осваивал в стране этот самолет в 60-е годы прошлого столетия и могу сказать, что дело в конструкции самолета, в конструкции хвостового оперения. Это так называемый клевок самолета. Когда происходит заход на посадку в условиях обледенения, и выпускаются закрылки, из-за скоса потоков при выпуске закрылок на крыле происходит исчезновение подъемной уравновешивающей силы стабилизатора и самолет «клюет», что называется, «ныряет». Еще я не знаю, с какой стороны заходил самолет на посадку. Если с моря, то вполне вероятно, что самолет «нырнул» в море из-за этого клевка, потому что Палана расположена прямо на берегу Охотского моря», - предположил заслуженный пилот.

При этом он отверг вариант, при котором трагедия произошла из-за неисправности самолета. Ан-26, на котором производился рейс, эксплуатировался с 1982 года. Сертификат летной годности истекает в августе 2021 года.