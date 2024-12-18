Экс-глава МВД Куликов потребовал собрать глав диаспор после убийства Кириллова

«Мне кажется, что эта тема должна сейчас очень серьезно заинтересовать не только силовые структуры, но и все наши общественные институты, в том числе нужно провести целую серию круглых столов, конференций с участием глав руководителей диаспор. Это непочатый край оперативной работы для силовых структур. Англосаксы не скрывают сейчас, что это их работа, что это они ищут среди мигрантов исполнителей через СБУ. Можно сделать два вывода. Первое, усилить оперативную работу по выявлению наряду с административными мерами, которые нужно принять. Меры эти есть, клуб военачальников готов дать рекомендации, что надо делать на местах миграционной службе и всем муниципальным властям. Второе, нам нужно быстрее заканчивать СВО. Это война по всем направлениям, в том числе идеологическая. Но вы видите, какие потери мы несем. Это недопустимо и подрывает авторитет власти. А мы должны сделать все, для того, чтобы окончательно поставить точку и обезопасить страну, как внутри, так и от внешних посягательств», - заявил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Службы безопасности Украины сообщил, что спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт, в результате которого погиб Кириллов и его помощник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

