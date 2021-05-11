Появилось видео задержания предполагаемого стрелка в Казани

Предположительно, на видео попал момент задержания полицейскими 19-летнего Ильназа Галявиева. По его информации, нападавший убил по меньшей мере восемь человек — семерых восьмиклассников и учительницу. Галявиев при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. По данным СМИ, в квартире одного из нападавших произошел взрыв.