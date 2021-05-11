Появилось видео задержания предполагаемого стрелка в Казани

Опубликовано видео задержания нападавшего на школу в Казани. На кадрах видно, как молодого человека буквально выволакивают из здания силовики.

Предположительно, на видео попал момент задержания полицейскими 19-летнего Ильназа Галявиева. По его информации, нападавший убил по меньшей мере восемь человек — семерых восьмиклассников и учительницу. Галявиев при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. По данным СМИ, в квартире одного из нападавших произошел взрыв.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСтрельбаКазань
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