Появилось видео задержания предполагаемого стрелка в Казани
Опубликовано видео задержания нападавшего на школу в Казани. На кадрах видно, как молодого человека буквально выволакивают из здания силовики.
На кадрах, предположительно, задержание устроившего стрельбу в казанской школе pic.twitter.com/sixiAjKRyI— Мой Город (@mygorodkz) May 11, 2021
Предположительно, на видео попал момент задержания полицейскими 19-летнего Ильназа Галявиева. По его информации, нападавший убил по меньшей мере восемь человек — семерых восьмиклассников и учительницу. Галявиев при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. По данным СМИ, в квартире одного из нападавших произошел взрыв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru