В районе гимназии в Казани введен режим КТО после стрельбы

В районе школы в Казани, в которой сегодня произошла стрельба, введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся. Введён режим КТО.