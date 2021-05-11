В районе гимназии в Казани введен режим КТО после стрельбы

В районе школы в Казани, в которой сегодня произошла стрельба, введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся. Введён режим КТО.

СМИ назвали имя подростка, устроившего стрельбу в Казани

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли в результате стрельбы в казанской школе, еще 16 находятся в больницах. Одного из стрелков задержали, другой был ликвидирован силовиками. СМИ сообщили также о задержании предполагаемого пособника нападавших.

Между тем, один из учеников гимназии №175, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего. По его словам, он сидел на уроке математики, когда прогремел взрыв. Затем последовали выстрелы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаШколаКазань
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