В Госдуме назвали недопустимым воссоздание «Крокуса» на прежнем месте

По словам парламентария, невозможно строить там концертный зал, где будут проходить концерты, шоу и увеселительные мероприятия. Буцкая заявила о необходимости возведения мемориала на месте «Крокуса».

«Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», - написала депутат в своем Telegram-канале.

Буцкая предложила подписчикам высказать свое мнение. В голосовании представлено четыре варианта: мемориал, концертный зал, храм, другое.

Ранее в Crocus Group заявили о намерении восстановить концертный зал. «Крокус» сильно пострадал в результате теракта, в котором, по последним данным, погибли 137 человек и 182 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

