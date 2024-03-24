В Госдуме назвали недопустимым воссоздание «Крокуса» на прежнем месте

Восстанавливать «Крокус Сити Холл» на месте совершения теракта недопустимо, считает депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокуса»

По словам парламентария, невозможно строить там концертный зал, где будут проходить концерты, шоу и увеселительные мероприятия. Буцкая заявила о необходимости возведения мемориала на месте «Крокуса».

«Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», - написала депутат в своем Telegram-канале.

Буцкая предложила подписчикам высказать свое мнение. В голосовании представлено четыре варианта: мемориал, концертный зал, храм, другое.

Ранее в Crocus Group заявили о намерении восстановить концертный зал. «Крокус» сильно пострадал в результате теракта, в котором, по последним данным, погибли 137 человек и 182 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
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