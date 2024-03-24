В Госдуме назвали недопустимым воссоздание «Крокуса» на прежнем месте
Восстанавливать «Крокус Сити Холл» на месте совершения теракта недопустимо, считает депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
По словам парламентария, невозможно строить там концертный зал, где будут проходить концерты, шоу и увеселительные мероприятия. Буцкая заявила о необходимости возведения мемориала на месте «Крокуса».
«Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», - написала депутат в своем Telegram-канале.
Буцкая предложила подписчикам высказать свое мнение. В голосовании представлено четыре варианта: мемориал, концертный зал, храм, другое.
Ранее в Crocus Group заявили о намерении восстановить концертный зал. «Крокус» сильно пострадал в результате теракта, в котором, по последним данным, погибли 137 человек и 182 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru