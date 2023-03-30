Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области
Следствие попросило отправить под арест двух врио замгубернатора Брянской области — Татьяну Кулешову и Елену Егорову, задержанных по обвинению в коррупции. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что материалы были направлены в столичный Басманный суд. Чиновниц подозревают в получении взяток в особо крупном размере — 4,4 млн рублей, которые передали через посредников, также задержанных.
Кулешова отвечала за вопросы внутренней и информационной политики в Брянской области, а Егорова курировала культуру и образование.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов призвал отправлять за решетку казнокрадов и мошенников, невзирая на чины.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Мурашко: доля российских препаратов в перечне жизненно важных составила 82%
- Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны СВО
- «АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с поставками комплектующих для LADA
- Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области
- Госдума предложит правительству эксперимент по сокращению рабочей недели
- Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств
- В Киеве распилили на куски знаменитый советский истребитель МиГ-17
- Шура «Би-2»: в эмиграции не страшно
- СМИ рассказали подробности удара «Кинжалами» по подземному штабу НАТО близ Львова
- Милонов предложил неплательщиков алиментов отправить на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru