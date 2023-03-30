Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области

Следствие попросило отправить под арест двух врио замгубернатора Брянской области — Татьяну Кулешову и Елену Егорову, задержанных по обвинению в коррупции. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке

Отмечается, что материалы были направлены в столичный Басманный суд. Чиновниц подозревают в получении взяток в особо крупном размере — 4,4 млн рублей, которые передали через посредников, также задержанных.

Кулешова отвечала за вопросы внутренней и информационной политики в Брянской области, а Егорова курировала культуру и образование.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов призвал отправлять за решетку казнокрадов и мошенников, невзирая на чины.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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