Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области

Отмечается, что материалы были направлены в столичный Басманный суд. Чиновниц подозревают в получении взяток в особо крупном размере — 4,4 млн рублей, которые передали через посредников, также задержанных.

Кулешова отвечала за вопросы внутренней и информационной политики в Брянской области, а Егорова курировала культуру и образование.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов призвал отправлять за решетку казнокрадов и мошенников, невзирая на чины.

