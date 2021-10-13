Следственный комитет завершил расследование дела о торговле детьми в Красноярске

СК закончил расследование дела о торговле детьми в Красноярске. Его возбудили в отношении 9 человек, среди них были сотрудники перинатального центра, передает "Говорит Москва".

По версии следствия, в позапрошлом году 33-летний житель Красноярска нанимал женщин для рождения детей. С оформлением документов, позволяющих забирать младенцев из роддомов и передавать их иностранцам, ему помогли.

Мужчина и его знакомые искали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребёнка и передать его другим людям. После чего женщины проходили медицинскую процедуру оплодотворения в Камбодже.

Всего было найдено 19 младенцев, которых родили за вознаграждение и передали подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки.