Следственный комитет завершил расследование дела о торговле детьми в Красноярске
СК закончил расследование дела о торговле детьми в Красноярске. Его возбудили в отношении 9 человек, среди них были сотрудники перинатального центра, передает "Говорит Москва".
По версии следствия, в позапрошлом году 33-летний житель Красноярска нанимал женщин для рождения детей. С оформлением документов, позволяющих забирать младенцев из роддомов и передавать их иностранцам, ему помогли.
Мужчина и его знакомые искали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребёнка и передать его другим людям. После чего женщины проходили медицинскую процедуру оплодотворения в Камбодже.
Всего было найдено 19 младенцев, которых родили за вознаграждение и передали подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки.
Ранее репродуктологов заподозрили в материальной заинтересованности. Защищать суррогатное материнство – странная позиция с душком материальных интересов, считают в комиссии по демографической и семейной политики Общественной палаты России.
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