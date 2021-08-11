Следственный комитет завел дело после нефтеразлива у Новороссийска

Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что руководитель межрегионального управления Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела для дальнейшего расследования в связи с широким общественным резонансом.

Эколог: Разлив нефти у Новороссийска грозит уничтожить туризм в Крыму

Самое важное при ликвидации разлива нефти в Чёрном море у Новороссийска – это скорость сбора нефтепродуктов: если промедлить, в акватории погибнет все живое, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог Сергей Грибалев. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно растянулось уже на 80 квадратных километров, достигнув Утришского дельфинария и берега в районе Абрау-Дюрсо.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:НовороссийскСледственный Комитет
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