Эколог: Разлив нефти у Новороссийска грозит уничтожить туризм в Крыму

Самое важное при ликвидации разлива нефти в Чёрном море у Новороссийска – это скорость сбора нефтепродуктов: если промедлить, в акватории погибнет все живое, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог Сергей Грибалев. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно растянулось уже на 80 квадратных километров, достигнув Утришского дельфинария.

«Сам ущерб в денежном эквиваленте рассчитает Росприроднадзор, тогда мы будем знать именно экономический масштаб. Экологический масштаб трагедии страшный, поскольку фауна Черного моря очень уязвима. Это море, где на глубине находится большое количество сероводорода, поэтому его иногда называют «мертвым». Если нефть начнет опускаться туда, где сероводород, это все будет превращаться в гранулы. Мало того, что будут происходить химические реакции, так при повышении температуры моря и при перемешивании из-за бури, это все снова пойдет на поверхность, будет заражение всей толщи. При заражении всей толщи моря полностью гибнет вся флора и фауна, причем эти вещества еще и выносятся на берег», - предупредил эколог.

По словам Грибалева, температура способствует быстрому распространению нефтяного пятна, и оно вполне может дойти до курортов.

«Течение идет как раз к Крыму, доходит практически до Севастополя. Это убьёт богатую природу побережья. Сейчас нужно быстро убрать нефть, чтобы его не унесло на полуостров, иначе мы там получим экологическую катастрофу. Южный берег Крыма со всеми здравницами, курортами, пляжами просто превратится в зону экологического бедствия, непригодную для туризма. Кроме того, рядом с Новороссийском находится небезызвестный Геленджик. Он тоже может пострадать, потому что нефть может выносится на пляжи, пропитывать песок. Для рекультивации побережья (прим. НСН – комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель) нужны колоссальные затраты. Экономический и экологический ущерб будет грандиозным, если сейчас специальные службы не локализуют это пятно», - предостерег эколог.

Ранее сообщалось, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного.

