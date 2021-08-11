Нефть от разлива под Новороссийском дошла до Абрау-Дюрсо

Как уточнил Книжников, в течение суток - с 7 по 8 августа – отмечалось колоссальное увеличение загрязнения нефтепродуктами после разлива. Ещё вечером 7 числа площадь загрязнения была относительно невелика.

Однако ровно через 24 часа на радарном снимке было зафиксировано масштабное увеличение загрязнения - около 94 квадратных километров с протяженностью до 20 километров. Это свидетельствует о том, что объем разлива составляет не менее 100 тонн. При этом полный масштаб бедствия в настоящее время даже трудно оценить.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум. Именно на его терминале произошло ЧП в момент загрузки греческого танкера Minerva Symphony.

