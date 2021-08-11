Нефть от разлива под Новороссийском дошла до Абрау-Дюрсо
Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска замечены у берега в районе Абрау-Дюрсо, вскоре загрязнение может дойти до прибрежной зоны Утришского заповедника. Такую информацию «Интерфаксу» предоставил руководитель программы Всемирного фонда дикой природы России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.
По словам специалиста, из-за того, что разлив нефти не был своевременно локализован, она проникла в водную толщу и продолжает распространяться. Согласно оценкам экологов, сейчас около семи километров побережья в районе Абрау-Дюрсо загрязнено нефтепродуктами.
Как уточнил Книжников, в течение суток - с 7 по 8 августа – отмечалось колоссальное увеличение загрязнения нефтепродуктами после разлива. Ещё вечером 7 числа площадь загрязнения была относительно невелика.
Однако ровно через 24 часа на радарном снимке было зафиксировано масштабное увеличение загрязнения - около 94 квадратных километров с протяженностью до 20 километров. Это свидетельствует о том, что объем разлива составляет не менее 100 тонн. При этом полный масштаб бедствия в настоящее время даже трудно оценить.
Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум. Именно на его терминале произошло ЧП в момент загрузки греческого танкера Minerva Symphony.
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