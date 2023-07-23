Следователи начали допрос дирекции ТЦ «Времена года» после гибели людей

Сотрудники Следственного комитета РФ начали допрашивать руководство торгового центра «Времена года» в Москве после гибели посетителей из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова 23 июля, в воскресенье.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

«Устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра», — приводят заявление Ивановой «Известия».

В Следственном комитете приступили к изучению изъятой технической документации ТЦ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям четырех погибших из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена Года».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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