Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней

Американский лидер Дональд Трамп считает достижения своей администрации за первые 100 дней у власти историческими, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства.

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Он пообещал усердно работать над тем, чтобы нанимать «самых компетентных, трудолюбивых патриотов», которые помогли бы стране вступить в свой «золотой век».

Ранее Трамп заявил, что его первый срок на посту главы государства существенно отличается от второго. По его словам, в первый раз ему пришлось заниматься управлением страной и выживанием. «А во второй срок я управляю страной и миром», - сказал глава Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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