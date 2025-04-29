Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней

Он пообещал усердно работать над тем, чтобы нанимать «самых компетентных, трудолюбивых патриотов», которые помогли бы стране вступить в свой «золотой век».

Ранее Трамп заявил, что его первый срок на посту главы государства существенно отличается от второго. По его словам, в первый раз ему пришлось заниматься управлением страной и выживанием. «А во второй срок я управляю страной и миром», - сказал глава Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

