Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
29 апреля 202506:01
Североатлантический альянс на учениях вблизи границ России отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, сообщил ТАСС помощник президента РФ Николай Патрушев.
По его словам, НАТО второй год подряд проводит вблизи российских границ масштабные тренировки. Также отрабатывается блокировка судоходства на Балтике и в Черном море. Альянс не исключает превентивные удары по ядерным арсеналам РФ, отметил Патрушев.
Он подчеркнул, что Москва приближается к успешному завершению специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru