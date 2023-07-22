СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

Из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена Года» погибли четыре человека. Все они были сотрудниками торгового центра. Пострадали около 70 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших, передает «Радиоточка НСН».



На данный момент закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ «Времена года» в связи с проведением спасательных работ. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

