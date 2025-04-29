СМИ: Иностранные банки могут изменить свое решение об уходе из России

Западные банки продолжают проявлять интерес к ведению бизнеса в России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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По его словам, иностранные финансисты выразили заинтересованность в работе на российском рынке. С нормализацией отношений РФ с Западом иностранные бизнесмены могут начать возвращаться на отечественный рынок.

Ранее Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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