СМИ: Иностранные банки могут изменить свое решение об уходе из России
29 апреля 202505:16
Западные банки продолжают проявлять интерес к ведению бизнеса в России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, иностранные финансисты выразили заинтересованность в работе на российском рынке. С нормализацией отношений РФ с Западом иностранные бизнесмены могут начать возвращаться на отечественный рынок.
Ранее Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru