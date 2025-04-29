СМИ: Пошлины Трампа стали подарком для КНР
Пошлины со стороны Вашингтона стали подарком для председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, из-за них мировая уверенность в надёжности США пошатнулась. Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. США уступают глобальное экономическое лидерство.
Пекин уже пользуется этим, привлекая американских союзников как более благонадёжный гигантский рынок. В статье отмечается, что вызванный американским президентом Дональдом Трампом «тарифный шок» может погубить его второй срок. Он потерпит неудачу, если не обратит внимание на предупреждения.
Ранее стало известно, что Китайские компании планируют перенести производство в США из-за высоких пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru