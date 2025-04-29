Патрушев: Россия приближается к успешному завершению спецоперации

Москва приближается к успешному завершению специальной военной операции, сообщил ТАСС председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев.

Патрушев: РФ не намерена ввязываться в гонку военно-морских вооружений

По его словам, просматриваются «контуры нашей победы». В настоящее время военнослужащие борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.

Патрушев указал, что у человечества есть два варианта: бойня или справедливое мироустройство.

Ранее помощник президента заявил, что западные страны вскоре расколются на три группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияНиколай Патрушев

Горячие новости

Все новости

партнеры