Патрушев: Россия приближается к успешному завершению спецоперации
Москва приближается к успешному завершению специальной военной операции, сообщил ТАСС председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев.
По его словам, просматриваются «контуры нашей победы». В настоящее время военнослужащие борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.
Патрушев указал, что у человечества есть два варианта: бойня или справедливое мироустройство.
Ранее помощник президента заявил, что западные страны вскоре расколются на три группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клещи покусали 30 тысяч россиян
- Фетисов: Овечкина пытались провоцировать перед матчем НХЛ
- Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
- Патрушев: Россия приближается к успешному завершению спецоперации
- СМИ: Иностранные банки могут изменить свое решение об уходе из России
- Россиян предупредили о схеме мошенничества в преддверии Дня Победы
- СМИ: Пошлины Трампа стали подарком для КНР
- СМИ: Киев атакуют «Герани»
- Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней
- СМИ: Боевики ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru