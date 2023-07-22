Собянин: четыре человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям четырех погибших из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена Года».

112: Один человек погиб при прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве

По словам градоначальника, есть пострадавшие с ожогами, которым оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать все службы столицы.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся «в безопасном помещении», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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