Собянин: четыре человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
22 июля 202316:57
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям четырех погибших из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена Года».
По словам градоначальника, есть пострадавшие с ожогами, которым оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия продолжают работать все службы столицы.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся «в безопасном помещении», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru