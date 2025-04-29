Россиян предупредили о схеме мошенничества в преддверии Дня Победы

Злоумышленники придумали новую схему хищения средств и персональных данных у россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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Это делается с помощью государственного фонда «Защитники Отечества». Мошенники создают сайты, на которых размещены сообщения о якобы запуске социального проекта, в рамках которого предлагается заработать десятки миллионов рублей. Аферисты предлагают начать инвестировать в акции российских компаний.

Они просят оставить для связи ФИО и контактный телефон. После этого жертве поступает звонок от «персонального менеджера», который под предлогом покупки акций потребует внести депозит. Организаторы схем инвестиционного мошенничества регулярно пытаются играть на патриотической тематике.

Ранее мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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